Себальос покинет «Реал» свободным агентом

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос по окончанию сезона покинет «сливочных» на правах свободного агента. По информации от Marca, руководство клуба приняло решение не продлевать с футболистом его истекающий контракт.

Напомним, что Себальос в последние два сезона является игроком ротации в «Реале». До этого футболист отыграл два года на правах аренды за лондонский «Арсенал», где так и не смог раскрыть свой потенциал.

Ещё неизвестно, куда отправится Себальос в конце сезона. Ранее футболистом интересовалась «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Также к полузащитнику присматривается «Бетис», в составе которого Дани начинал профессиональную карьеру.