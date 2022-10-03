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Себальос покинет «Реал» свободным агентом

03 Октября 2022 • 13:40 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос по окончанию сезона покинет «сливочных» на правах свободного агента. По информации от Marca, руководство клуба приняло решение не продлевать с футболистом его истекающий контракт.

Напомним, что Себальос в последние два сезона является игроком ротации в «Реале». До этого футболист отыграл два года на правах аренды за лондонский «Арсенал», где так и не смог раскрыть свой потенциал.

Ещё неизвестно, куда отправится Себальос в конце сезона. Ранее футболистом интересовалась «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Также к полузащитнику присматривается «Бетис», в составе которого Дани начинал профессиональную карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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