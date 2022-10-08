Анчелотти: «Наша защита беспокоит меня»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил обеспокоенность игрой своей команды в защите. Напомним, в последних двух матчах «сливочные» пропустили суммарно два гола от донецкого «Шахтёра» и «Осасуны».

«Наша игра в обороне беспокоит меня. Нам нужно улучшить этот аспект», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

При этом основной центральный защитник «Реала» Давид Алаба пропустит завтрашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Австриец попросил у Анчелотти предоставить ему отдых, так как чувствует усталость. По этой же причине поединок пропустит основной нападающий Карим Бензема.