«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря быстрому голу

Мадридский «Реал» вернул себе первое место в таблице Ла Лиги, переиграв «Хетафе». Уже на третьей минуте Эдер Милитао замкнул подачу Луки Модрича на ближнюю штангу, и этот гол оказался единственным. В конце первого тайма Винисиус Жуниор заработал пенальти, но решение было отменено, так как мяч покинул пределы поля. То же самое было и с голом Родриго - вне игры после проверки ВАРа.

1:0, «Реал» набрал 22 очка и на одну победу опережает «Барселону».