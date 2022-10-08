«Реал» обыграл «Хетафе» благодаря быстрому голу

Мадридский «Реал» вернул себе первое место в таблице Ла Лиги, переиграв «Хетафе». Уже на третьей минуте Эдер Милитао замкнул подачу Луки Модрича на ближнюю штангу, и этот гол оказался единственным. В конце первого тайма Винисиус Жуниор заработал пенальти, но решение было отменено, так как мяч покинул пределы поля. То же самое было и с голом Родриго - вне игры после проверки ВАРа.
1:0, «Реал» набрал 22 очка и на одну победу опережает «Барселону».
Протокол игры
|3'Милитао Эдер (0:1)
Сория Давид•Дьене Даконам•Дуарте Домингуш•Митрович Стефан•Дамиан Суарес•Анхилери Фабрисио83' (Сеоане Хайме (83') •Аленья Карлес66' (Мунир Эль-Хаддади (66') •Милья Луис•Альгобия Анхель83' (Амави Жордан (83') •Майораль Борха66' (Порту Кристиан (66') •Унал Энес86' (Латаса Хуан (86')
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер83' (Начо Фернандес (83') •Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Модрич Лука•Чуамени Орельен•Камавинга Эдуардо83' (Асенсио Марко (83') •Вальверде Федерико•Родриго89' (Диас Мариано (89') •Винисиус Жуниор
08 октября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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