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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба: «Мне больше нравится играть центрального защитника, а не левого»

06 Октября 2022 • 13:50 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал о том, на какой позиции ему удобней всего играть. Австриец больше предпочитает выступать в центре обороны, а не на левом фланге.

«Мне больше нравится играть центрального защитника, а не левого. Мне так более удобно», – цитирует Алабу Real Total.

Напомним, что ранее Алаба являлся номинальным левом защитником, но в период работы Хосепа Гвардиолы в мюнхенской «Баварии», испанский специалист переквалифицировал Давида в центрального защитника, где австриец отлично себя зарекомендовал.

В новом сезоне Алаба отметился одним голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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