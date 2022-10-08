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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает звезду «Атлетико» в качестве альтернативы Мбаппе слухи

08 Октября 2022 • 21:13 Комментировать
Хетафе
0:1
Реал Мадрид
1 6.20 X 4.20 2 1.55
1-й тайм

Мадридский «Реал» нацелился на приобретение нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

В минувшее трансферное окно Флорентино Перес так и не смог усилить команду нападающим с мировым именем, не сумев договориться с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе. По информации Fichajes, в «Реале» всё ещё планируют громкий трансфер, но готовы переключиться на новую цель – Жоау Фелиша. Потенциальный трансфер, разумеется, осложняется тем, что «матрасники» – заклятые враги «сливочных». Однако Карло Анчелотти является большим поклонником таланта 22-летнего португальца.

На счету Жоау Фелиша три голевых паса в 11 матчах нынешней кампании. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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