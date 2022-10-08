Мадридский «Реал» нацелился на приобретение нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

В минувшее трансферное окно Флорентино Перес так и не смог усилить команду нападающим с мировым именем, не сумев договориться с Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе. По информации Fichajes, в «Реале» всё ещё планируют громкий трансфер, но готовы переключиться на новую цель – Жоау Фелиша. Потенциальный трансфер, разумеется, осложняется тем, что «матрасники» – заклятые враги «сливочных». Однако Карло Анчелотти является большим поклонником таланта 22-летнего португальца.

На счету Жоау Фелиша три голевых паса в 11 матчах нынешней кампании. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 70 млн евро.