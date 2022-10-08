Кроос пропустит матч с «Хетафе»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не примет участие в матче ближайшего тура чемпионата Испании против «Хетафе». По информации от издания ABC.es, немецкий хавбек попросил у главного тренера Карло Анчелотти предоставить ему отдых.

Помимо Крооса по той же причине выездной матч с «Хетафе» пропустят Давид Алаба и Карим Бензема. Ранее уже стало известно, что в основном составе «сливочных» выйдет полузащитник Марко Асенсио, у которого летом заканчивается контракт с клубом.

Матч между «Реалом» и «Хетафе» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. «Королевский клуб» идёт на втором месте в чемпионате, уступая «Барселоне» по разнице забитых и пропущенных.