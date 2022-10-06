Алаба: «То, что Бензема сделал в прошлом сезоне – действительно невероятно»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба оценил выступления своего одноклубника Карима Бензема, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

«То, что Бензема сделал в прошлом сезоне – действительно невероятно. Я действительно благодарен за то, что мне удалось стать свидетелем всего этого и быть частью команды», – заявил Алабу Real Total.

Напомним, Бензема является главным претендентом на «Золотой мяч». Голы француза помогли мадридскому «Реалу» в прошлом сезоне выиграть испанскую Ла Лигу и Лигу чемпионов. В финальном матче еврокубка «сливочные» обыграли «Ливерпуль».