Источник: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится после «Золотого мяча»

По информации Relevo, руководству мадридского «Реала» не придётся устраивать переговоры по контракту Карима Бензема после получения французом «Золотого мяча».

Сообщается, что соглашение главной звезды «королевского» клуба содержит пункт, по которому оно автоматически продлевается при условии получения главной индивидуальной награды мирового футбола. Отметим, что договор Карима с «Реалом» истекает следующим летом.

Вручение «Золотого мяча» пройдёт в Париже уже 17 октября. Бензема считается главным претендентом на получение награды после яркого сезона с выигранными медалями Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги.

