Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится после «Золотого мяча»

06 Октября 2022 • 12:42 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.30 X 4.40 2 1.50
08.10 22:00

По информации Relevo, руководству мадридского «Реала» не придётся устраивать переговоры по контракту Карима Бензема после получения французом «Золотого мяча».

Сообщается, что соглашение главной звезды «королевского» клуба содержит пункт, по которому оно автоматически продлевается при условии получения главной индивидуальной награды мирового футбола. Отметим, что договор Карима с «Реалом» истекает следующим летом.

Вручение «Золотого мяча» пройдёт в Париже уже 17 октября. Бензема считается главным претендентом на получение награды после яркого сезона с выигранными медалями Лиги чемпионов и испанской Ла Лиги.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Золотой Мяч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
13:50 · Испания. Ла Лига
Алаба: «Мне больше нравится играть центрального защитника, а не левого»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Звёздный игрок «Челси» может перейти в «Реал» 1
12:42 · Испания. Ла Лига
Источник: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится после «Золотого мяча»
12:36 · Испания. Ла Лига
Вальверде лидирует в Лиге чемпионов по количеству созданных моментов
12:24 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет купить одноклубника Головина
12:18 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на итальянского топ-игрока с ценником 70 миллионов евро
10:52 · Россия. Премьер-лига
Отец Витселя: «Приехать в Россию или Китай — это были неочевидные решения»
10:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» нацелился на футболиста «Бенфики»
10:15 · Испания. Ла Лига
«Севилья» уже сегодня может объявить о возвращении Сампаоли
09:08 · Испания. Ла Лига
Гильямон заключил новый контракт с «Валенсией» официально
02:16 · Испания. Ла Лига
Родриго в шаге от подписания нового контракта с «Реалом»
02:04 · Испания. Ла Лига
«Севилья» рассталась с Лопетеги после разгрома от «Боруссии» официально
01:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на слухи о наличии в контракте Холанна пункта, позволяющего перейти в «Реал»
00:06 · Испания. Ла Лига
«Севилья» впервые за 20 лет проиграла четыре домашних матча кряду
05 Октября
20:49 · Англия. Премьер-лига
Кан: Холанн и Левандовски выходят на поле только с одной мыслью
Все новости
Рекомендуем