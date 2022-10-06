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Гвардиола ответил на слухи о наличии в контракте Холанна пункта, позволяющего перейти в «Реал»

06 Октября 2022 • 01:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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08.10 17:00

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, правдива ли информация СМИ.

Согласно распространённым данным, в трудовом соглашении Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» предусмотрен специальный пункт, позволяющий игроку перебраться в «Реал» через два года за определённую сумму. Наставник «горожан» опроверг эти сведения: «Нет никакого конкретного пункта, допускающего переход Эрлинга в «Реал» на особых условиях. Это неправда. Как мне кажется, Холанн безумно счастлив в «Манчестер Сити», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо испанского специалиста.

Контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити», напомним, рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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