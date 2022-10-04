Карвахаль — о словах Хави: «Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» Хави, ранее заявившего, что победа в чемпионате Испании является более закономерным исходом, чем успех в Лиге чемпионов.

Испанский футболист не согласился с Хави, отметив, что этот вопрос поднимается только тогда, когда «Реал» выигрывает главный клубный турнир Европы.

«У каждого своё мнение. Думаю, когда выигрываешь Лигу чемпионов пять раз за восемь лет, вопрос удачи даже не обсуждается. Футбол — это игра на результат. Побеждает тот, кто забил больше и пропустил меньше. И в этом мы были сильнейшие», — цитирует Карвахаля Marca.

Напомним, что «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. После семи туров текущего розыгрыша Ла Лиги «сливочные» и каталонцы набрали по 19 очков и делят между собой первую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.