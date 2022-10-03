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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Хочу остаться в «Реале»

03 Октября 2022 • 09:52 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз выразил желание остаться на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, что итальянец вернулся в команду прошлым летом и в своём первом сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Я хочу остаться в «Реале» ещё на один год, а затем ещё, ещё и ещё. Я очень счастлив и доволен тем, что нахожусь здесь», – сказал Анчелотти в интервью Rai Sport.

Вчера мадридский «Реал» сыграл вничью в Ла Лиге с «Осасуной». Из 10 матчей нового сезона подопечные Карло Анчелотти не смогли выиграть лишь один.

Свой следующий матч «Реал» проведёт в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтёра».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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