Анчелотти: «Хочу остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз выразил желание остаться на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, что итальянец вернулся в команду прошлым летом и в своём первом сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

«Я хочу остаться в «Реале» ещё на один год, а затем ещё, ещё и ещё. Я очень счастлив и доволен тем, что нахожусь здесь», – сказал Анчелотти в интервью Rai Sport.

Вчера мадридский «Реал» сыграл вничью в Ла Лиге с «Осасуной». Из 10 матчей нового сезона подопечные Карло Анчелотти не смогли выиграть лишь один.

Свой следующий матч «Реал» проведёт в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтёра».