Вальверде лидирует в Лиге чемпионов по количеству созданных моментов

Ни один футболист в этом розыгрыше не создал больше моментов, чем полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде. Уругваец создал для своих партнёров 11 голевых шансов – столько же у хавбека «Наполи» Пётра Зелиньски.

Напомним, что в прошлом месяце Валвьерде был признан лучшим игроком сентября в мадридском «Реале». В Лиге чемпионов на счету уругвайца один гол и результативная передача в трёх матчах, тогда как в Ла Лиге хавбек забил 3 мяча и отдал один ассист.

Вальверде выступает за «Реал» как на позиции центрального полузащитника, так и на фланге атаки. Карло Анчелотти доверяет уругвайцу разные роли в зависимости от соперника.