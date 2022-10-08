Анчелотти уверен, что Родриго совершит такой же прорыв, как Винисиус в прошлом сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен в прогрессе нападающего Родриго. Итальянец считает, что бразилец способен совершить в этом сезоне такой же прогресс, как Винисиус Жуниор в прошлой кампании.

По информации от Diario AS, мадридский Анчелотти уже осознаёт, что Родриго созрел для роли стабильного футболиста основы. В новом сезоне бразилец отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 5 матчах Ла Лиги.

В ближайшем туре чемпионата Испании Родриго должен выйти в основном составе «Реала» на выездной матч против «Хетафе», который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.