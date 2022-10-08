Асенсио начнёт в старте матч с «Хетафе»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио начнёт в старте матч 8 тура Ла Лиги против «Хетафе». Об этом сообщает испанское издание Marca.

Напомним, что главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти ранее решил предоставить отдых в ближайшем матче таким футболистам, как Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. Из-за этого для Асенсио освободилось место в основном составе.

«Реал» после 8 туров пока занимает второе место в чемпионате Испании. У «сливочных» 7 побед и одна ничья. Такие же результаты и у «Барселоны», но «сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге благодаря соотношению забитых и пропущенных.