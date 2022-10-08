Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио начнёт в старте матч с «Хетафе»

08 Октября 2022 • 12:19 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.80 X 4.50 2 1.48
Через 8 ч. 22 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио начнёт в старте матч 8 тура Ла Лиги против «Хетафе». Об этом сообщает испанское издание Marca.

Напомним, что главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти ранее решил предоставить отдых в ближайшем матче таким футболистам, как Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. Из-за этого для Асенсио освободилось место в основном составе.

«Реал» после 8 туров пока занимает второе место в чемпионате Испании. У «сливочных» 7 побед и одна ничья. Такие же результаты и у «Барселоны», но «сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге благодаря соотношению забитых и пропущенных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.70 3.15 2.85
Видео
08.10.22 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.48 4.50 7.20
Видео
08.10.22 в 19:30
Севилья Севилья
Атлетик Б Атлетик Б
2.70 3.25 2.80
Видео
08.10.22 в 22:00
Хетафе Хетафе
Реал Мадрид Реал Мадрид
6.20 4.30 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
12:29 · Испания. Ла Лига
Торрес назвал лучшего полузащитника мира
12:24 · Испания. Ла Лига
Кроос пропустит матч с «Хетафе»
12:19 · Испания. Ла Лига
Асенсио начнёт в старте матч с «Хетафе»
12:07 · Испания. Ла Лига
Силвиньо: «Бальде - левый защитник «Барселоны» на десятилетие»
11:40 · Испания. Ла Лига
Месси вернётся в «Барселону» следующим летом
11:05 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом» и «Ливерпулем»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги в ближайшее время может возглавить «Вулверхэмптон»
10:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Атлетико» подготовили все документы, чтобы объявить о трансфере Гризманна уже сегодня
10:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Наша защита беспокоит меня»
09:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» дал понять Беллингему, что в случае отказа, у него больше не будет возможности перейти в клуб
09:55 · Испания. Ла Лига
Матуиди: «Бензема заслужил выиграть «Золотой мяч»
09:03 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти задали вопрос о трансфере Холанна
08:50 · Испания. Ла Лига
В «Реале» высказались о будущем Крооса
08:38 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Ливерпуля» отговаривает Месси от камбэка в «Барселону» на примере Роналду
08:31 · Испания. Ла Лига
Гаттузо: «Клюйверт потерял несколько лет карьеры»
Все новости
Рекомендуем