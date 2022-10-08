«Реал» дал понять Беллингему, что в случае отказа, у него больше не будет возможности перейти в клуб

Мадридский «Реал» поставил ультиматум полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. По информации от Telegraph Football, руководство «сливочных» заверило игрока, что у него больше не будет возможности перебраться в «королевский клуб», если он откажется делать это следующим летом.

Напомним, что помимо мадридского «Реала» в Беллингеме заинтересованы 4 топ-клуба из Английской премьер-Лиги: «Челси», «Ливерпуль», а также оба манчестерских клуба.

Беллингем следующим летом станет ключевой трансферной целью мадридского «Реала». В руководстве «сливочных» видят в англичанине футболиста, который способен закрыть позицию центрального полузащитника на долгие годы.