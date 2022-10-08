Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» дал понять Беллингему, что в случае отказа, у него больше не будет возможности перейти в клуб

08 Октября 2022 • 09:57 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
1 4.50 X 4.80 2 1.63
Через 7 ч. 50 мин.

Мадридский «Реал» поставил ультиматум полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. По информации от Telegraph Football, руководство «сливочных» заверило игрока, что у него больше не будет возможности перебраться в «королевский клуб», если он откажется делать это следующим летом.

Напомним, что помимо мадридского «Реала» в Беллингеме заинтересованы 4 топ-клуба из Английской премьер-Лиги: «Челси», «Ливерпуль», а также оба манчестерских клуба.

Беллингем следующим летом станет ключевой трансферной целью мадридского «Реала». В руководстве «сливочных» видят в англичанине футболиста, который способен закрыть позицию центрального полузащитника на долгие годы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург Вольфсбург
2.70 3.65 2.55
Видео
08.10.22 в 16:30
Майнц Майнц
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3.00 3.65 2.31
Видео
08.10.22 в 16:30
Бохум Бохум
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
3.50 3.85 2.03
Видео
08.10.22 в 16:30
Байер Л Байер Л
Шальке 04 Шальке 04
1.65 4.30 5.00
Видео
08.10.22 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария Бавария
3.45 5.00 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
11:05 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом» и «Ливерпулем»
09:57 · Германия. Бундеслига
«Реал» дал понять Беллингему, что в случае отказа, у него больше не будет возможности перейти в клуб
07:07 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили, подпишут ли Беллингема
02:00 · Германия. Бундеслига
Ройс не сыграет с «Баварией»
01:47 · Германия. Бундеслига
Источник: Люка Эрнандес вернётся на поле до конца месяца
01:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала выбор между Кейном и Влаховичем
00:36 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо рассказал, чему научился у Гвардиолы и Моуринью
07 Октября
23:58 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес рискует пропустить ЧМ-2022
23:37 · Германия. Бундеслига
«Вест Хэм» и «Севилья» включились в борьбу за Ндика
23:26 · Германия. Бундеслига
«Вердер» догнал «Баварию», вырвав победу над «Хоффенхаймом»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Технический спонсор «Реала» - самый щедрый в Европе
22:26 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Беллингем выберет «Реал»
21:32 · Германия. Бундеслига
«Реал» видит в Беллингеме нового лидера полузащиты 1
21:30 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 8 октября 2022
21:02 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Нам нравится играть с дортмундской «Боруссией»
Все новости
Рекомендуем