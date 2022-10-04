Карвахаль: «Критика Бензема? Все мы знаем, как устроен мировой футбол»

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал критику болельщиков в адрес Карима Бензема, который не реализовал пенальти в матче последнего тура чемпионата Испании с «Осасуной».

«Критика Бензема? Мы все знаем, как устроен мировой футбол. Пара неудачных матчей – и ты уже сталкиваешься с критикой. Карим может перевернуть ситуацию завтра. Незабитый пенальти в матче с «Осасуной»? Я не думаю, что Бензема до сих пор сильно расстроен. Мы говорим о незаменимом игроке», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Напомним, Бензема ранее пропустил несколько недель из-за травмы. Матч с «Осасуной» стал французом первым за последний месяц.