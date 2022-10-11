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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не проигрывает уже в 52-х матчах Ла Лиги, в которых лидирует к перерыву

11 Октября 2022 • 20:03 Комментировать
Хетафе
0:1
Реал Мадрид
окончен

В матче восьмого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» переиграл «Хетафе», забив единственный мяч еще в первом тайме. Таким образом, уйдя на перерыв лидером, «Реал» сохранил преимущество до конца матча, и статистика говорит о том, что это был уже 52-й подобный матч в Ла Лиге, в котором «Реал» лидирует к перерыву и не проигрывает.

В последний раз мадридцы потерпели неудачу в таких условиях в феврале 2019 года, проиграв «Жироне» со счетом 1:2. Из этих 52 матчей лишь четыре закончились вничью, а 48 «Реал» выиграл.

 В следующем туре испанского чемпионата «Реал» сразится не с кем-нибудь, а с «Барселоной».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хетафе
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