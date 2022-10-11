«Реал» не проигрывает уже в 52-х матчах Ла Лиги, в которых лидирует к перерыву

В матче восьмого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» переиграл «Хетафе», забив единственный мяч еще в первом тайме. Таким образом, уйдя на перерыв лидером, «Реал» сохранил преимущество до конца матча, и статистика говорит о том, что это был уже 52-й подобный матч в Ла Лиге, в котором «Реал» лидирует к перерыву и не проигрывает.

В последний раз мадридцы потерпели неудачу в таких условиях в феврале 2019 года, проиграв «Жироне» со счетом 1:2. Из этих 52 матчей лишь четыре закончились вничью, а 48 «Реал» выиграл.

В следующем туре испанского чемпионата «Реал» сразится не с кем-нибудь, а с «Барселоной».