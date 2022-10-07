«Реал» видит в Беллингеме нового лидера полузащиты

Мадридский «Реал» рассматривает Джуда Беллингема в качестве ключевого игрока средней линии в будущем.

Луке Модричу 37 лет, а Тони Кроос всерьёз подумывает о завершении карьеры. В связи с этим «сливочные» уже запланировали укрепление полузащиты на ближайшее будущее. По информации Marca, идеальным кандидатом мадридскому гранду видится Джуд Беллингем, принадлежащий дортмундской «Боруссии». Среди сильных сторон 19-летнего англичанина представителей «Реала» впечатляет не только умение вести игру и созидать, но и оборонительные навыки.

Трансфер Джуда Беллингема может обойтись приблизительно в 100 млн евро. На восходящую звезду также претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и другие гранды европейского футбола.