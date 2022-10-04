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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде: «Анчелотти иногда одним лишь взглядом может сказать множество вещей»

04 Октября 2022 • 12:01 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о своих отношениях с главным тренером Карло Анчелотти. Напомним, под руководством итальянца хавбек в новом сезоне отметился 4 голами и двумя результативными передачами во всех турнирах.

«Анчелотти иногда одним лишь взглядом может сказать тебе множество вещей. Он использует меня на разных позициях. Это значит, что Карло почти всегд хочет видеть меня в основном составе. Я считаю, что больше всего мне подходит позиция центрального полузащитника, ведь именно там я способен показывать свои лучшие качества», – цитирует уругвайца издание Ovacion.

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Реал Мадрид Федерико Вальверде
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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