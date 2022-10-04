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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Асенсио может перейти в АПЛ

04 Октября 2022 • 14:38 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По сведениям Calciomercato, в подписании испанца заинтересованы: лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что мадридский клуб принял решение не продлевать трудовой договор с Асенсио, который истекает в конце сезона-2022/23.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков после семи туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Ливерпуль Арсенал Лондон
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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