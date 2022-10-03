Рюдигер: «Мы плохо начали матч с «Осасуной»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал результат матча 7 тура Ла Лиги против «Осасуны». Напомним, «сливочные» сыграли вничью 1:1 и впервые в сезоне потеряли очки.

«Мы плохо начали матч с «Осасуной». Мы были слишком пассивны. Но у нас всё равно были шансы выиграть игру под конец», – сказал Рюдигер на послематчевом интервью.

После 7 туров Ла Лиги у мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» равное количество очков. Команда Хави Эрнандеса опережает своих конкурентов из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Напомним, 16 октября состоится «эль класико».