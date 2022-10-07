Экс-игрок сборной Англии: «Беллингем выберет «Реал»

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс считает, что полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем предпочтёт продолжить карьеру в Ла Лиге.

В услугах 19-летнего полузащитника заинтересованы практически все ведущие клубы Английской премьер-лиги, но, по словам Джеймса, в прошлом выступавшего за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», выиграть в споре за юное дарование у мадридского «Реала» будет крайне непросто.

«Как бы мне ни хотелось видеть Джуда у нас в Премьер-лиге, думаю, если ему позвонит мадридский «Реал», он с радостью воспользуется шансом перейти туда», – заявил в интервью GGRecon Джеймс.