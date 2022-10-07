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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок сборной Англии: «Беллингем выберет «Реал»

07 Октября 2022 • 22:26 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
1 4.40 X 4.80 2 1.65
Через 19 ч. 58 мин.

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Джеймс считает, что полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем предпочтёт продолжить карьеру в Ла Лиге.

В услугах 19-летнего полузащитника заинтересованы практически все ведущие клубы Английской премьер-лиги, но, по словам Джеймса, в прошлом выступавшего за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», выиграть в споре за юное дарование у мадридского «Реала» будет крайне непросто.

«Как бы мне ни хотелось видеть Джуда у нас в Премьер-лиге, думаю, если ему позвонит мадридский «Реал», он с радостью воспользуется шансом перейти туда», – заявил в интервью GGRecon Джеймс.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дэвид Джеймс Джуд Беллингем
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БОРУССИЯ Д БАВАРИЯ
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