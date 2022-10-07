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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба не сыграет с «Хетафе»

07 Октября 2022 • 15:39 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не примет участие в матче ближайшего тура чемпионата Испании против «Хетафе». Об этом сообщает издание ABC.es. По информации от источника, австриец попросил главного тренера Карло Анчелотти предоставить ему отдых.

Напомним, что по такой же причине ближайший матч с «Хетафе» пропустит нападающий Карим Бензема, который лишь недавно восстановился после травмы.

Алаба в новом сезоне отметился одним голом и тремя результативными передачами в испанской Ла Лиге. Футболист выступает за «королевский клуб» с лета 2021 года, когда перешёл на правах свободного агента из мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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