Милитао забил в сотом матче за «Реал»

В восьмом туре испанского чемпионата Ла Лиги впервые потерявший очки в сезоне в предыдущем туре «Реал» сражается в гостевом поединке с «Хетафе». Счет в этом матче был открыт уже на четвертой минуте - это защитник мадридцев Эдер Милитао оказался расторопнее всех в чужой штрафной площадке при розыгрыше углового.

Как оказалось, забить Милитао смог аккурат в свой сотый матч в составе «Реала», причем его гол - событие редкое, доселе Милитао забил, включая сегодняшний мяч, только пять голов.

Встреча между «Хетафе» и мадридским «Реалом» началась в 22 часа по московскому времени. Следить за событиями матча можно в режиме нашей прямой онлайн-трансляции, ссылка которой доступна на нашем сайте.