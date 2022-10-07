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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, когда Куртуа вернётся на поле

07 Октября 2022 • 15:44 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
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08.10 22:00

Тибо Куртуа пропустил два последних матча «Реала» - против «Осасуны» (1:1) и «Шахтёра» (2:1) играл украинец Андрей Лунин. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти перед игрой с «Хетафе» ответил на вопрос о состоянии основного голкипера «сливочных».

«Мы подумаем о том, будет ли хорошей идеей брать Тибо Куртуа с собой в Варшаву. Я думаю, что он вернётся в «эль класико», - сказал Анчелотти в ходе пятничной пресс-конференции.

Таким образом, Тибо Куртуа точно не сыграет в субботу против «Хетафе» в Ла Лиге и наверняка пропустит матч против «Шахтёра» в Лиге чемпионов во вторник. «Эль класико» между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт 16 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тибо Куртуа
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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