«Реал» решил не продлевать контракт с Асенсио

В мадридском «Реале» уже приняли решение относительно будущего полузащитника Марко Асенсио. По сведениям от Marca, испанец покинет команду следующим летом на правах свободного агента.

Руководство «Реала» во главе с президентом Флорентино Пересом не хочет продлевать контракт с Асенсио. Более того, в клубе были разозлены недавним интервью Марко, где полузащитник не стал отрицать, что в будущем может перейти в «Барселону».

Асенсио выступает за мадридский «Реал» с 2016 года и с тех пор выиграл с командой три титула Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне испанец не отметился ни одним результативным действием в трёх матчах Ла Лиги.