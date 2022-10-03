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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил не продлевать контракт с Асенсио

03 Октября 2022 • 12:58 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
1 6.70 X 4.40 2 1.48
08.10 22:00

В мадридском «Реале» уже приняли решение относительно будущего полузащитника Марко Асенсио. По сведениям от Marca, испанец покинет команду следующим летом на правах свободного агента.

Руководство «Реала» во главе с президентом Флорентино Пересом не хочет продлевать контракт с Асенсио. Более того, в клубе были разозлены недавним интервью Марко, где полузащитник не стал отрицать, что в будущем может перейти в «Барселону».

Асенсио выступает за мадридский «Реал» с 2016 года и с тех пор выиграл с командой три титула Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне испанец не отметился ни одним результативным действием в трёх матчах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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