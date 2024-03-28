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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия: «Пока рано говорить о второй звезде «Интера»

28 Марта 2024 • 04:15 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
22.04 21:45

Защитник «Милана» Давиде Калабрия поделился мыслями о почти неизбежном чемпионстве «Интера».

«Нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «россонери» на 14 очков после 29 туров. 22 апреля пройдёт очный поединок команд – именно в этой встрече «Интер» может математически гарантировать себе 20-й чемпионский титул, что позволит разместить над эмблемой вторую звезду.

«Пока рано говорить о том, что «Интер» может получить вторую звезду в дерби. До этого нам предстоит сыграть много матчей – мы постараемся выиграть их все и не допустить чемпионства «Интера» в матче с нами», – заявил в интервью Radio Serie A Калабрия.

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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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