Калабрия: «Пока рано говорить о второй звезде «Интера»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия поделился мыслями о почти неизбежном чемпионстве «Интера».

«Нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А, опережая «россонери» на 14 очков после 29 туров. 22 апреля пройдёт очный поединок команд – именно в этой встрече «Интер» может математически гарантировать себе 20-й чемпионский титул, что позволит разместить над эмблемой вторую звезду.

«Пока рано говорить о том, что «Интер» может получить вторую звезду в дерби. До этого нам предстоит сыграть много матчей – мы постараемся выиграть их все и не допустить чемпионства «Интера» в матче с нами», – заявил в интервью Radio Serie A Калабрия.