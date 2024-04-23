Мхитарян: «Честно говоря, мы обсуждали наше чемпионство в дерби ещё два месяца назад»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал триумф своей команды в Серии А.

В понедельник коллектив Симоне Индзаги досрочно завоевал скудетто после победы в дерби над «Миланом» (2:1). Для «Интера» это 20-й чемпионский титул Серии А.

«Незабываемый сезон. Мы вошли в историю, выиграв скудетто в дерби.

Честно говоря, мы ещё два месяца назад говорили о том, что было бы здорово обеспечить себе скудетто в матче с «Миланом»... Так оно и вышло!» – приводит Fcinter1908 слова Мхитаряна.

«Интер» оторвался от «Милана» на 17 очков за пять туров до завершения кампании. Для «нерадзурри» это первое чемпионство с 2021 года.