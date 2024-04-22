«Интер» станет чемпионом Италии в понедельник при одном условии

Вся футбольная Италия предвкушает большое дерби – «Милан» против «Интера» будут играть в понедельник вечером. Команда Симоне Индзаги по итогам этой игры может оформить чемпионство. «Нерадзурри» станут недосягаемыми на вершине таблицы, если обыграют «Милан». При таком раскладе между командами будет 17очков за пять туров до финиша сезона.

Если же «Интер» не сможет обыграть «Милан», то вопрос с чемпионством будет отложен как минимум до следующего игрового дня.

Сейчас у лидирующего «Интера» 83 очка, а у второго «Милана» - 69.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Милан» - «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.