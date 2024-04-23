Чалханоглу высказался о чемпионстве «Интера»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал успех своей команды.

«Нерадзурри» завоевали скудетто в 20-й раз в истории и впервые за три года. «Золотым» для команды Симоне Индзаги стал матч против «Милана», завершившийся победой со счётом 2:1.

Для Чалханоглу это первый триумф в чемпионате Италии. В 2021 году турок перебрался в «Интер» из «Милана», за что его невзлюбили болельщики последних. В 2022 году, выиграв Серию А, «россонери» не упустили возможность подразнить своего экс-хавбека, однако теперь он добился своего в нынешнем клубе.

«Всегда спокоен, всегда терпелив, всегда сосредоточен, и теперь вознаграждён», – написал Чалханоглу в социальных сетях, разместив фото с кубком на фоне высмеивающих его болельщиков.