«Интер» стал 20-кратным чемпионом Италии

Миланский «Интер» досрочно стал победителем Серии А.

«Нерадзурри» математически обеспечили себе скудетто, обыграв «Милан» в сегодняшнем дерби (2:1). Таким образом, «Интер» стал победителем Серии А в 20-й раз в истории – второй показатель после «Ювентуса», который выигрывал «золото» 36 раз. Третье место остаётся за «Миланом» – 19 чемпионских титулов.

Напомним, что своё предыдущее скудетто «Интер» завоевал в кампании-2020/21, когда командой руководил Антонио Конте.

Примечательно, что 20-е чемпионство позволит «Интеру» разместить над эмблемой вторую звезду – ранее этого добивался только «Ювентус».