Адли: «Мелкие детали решили не в нашу пользу»

В центральном матче 33-го тура итальянского чемпионата «Милан» не сумел отыграться у «Интера» за провал в первом круге со счётом 1:5 - подопечные Стефано Пиоли снова проиграли. Полузащитник «Милана» Ясин Адли считает, что причиной стали мелкие детали, сложившиеся не в пользу его команды:

- Мы понимали, что должны дать на поле всё. Не знаю, получилось ли. Думаю, мы могли лучше справиться. Мелкие детали решили исход матча не в нашу пользу. Получили гол с углового, в этом сезоне таких голов было много, - цитирует слова Адли pianetamilan.it.

Несмотря на поражение, «Милан» остаётся на втором месте в Серии А.