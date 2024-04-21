Симоне Индзаги подтвердил, что останется в «Интере»

Симоне Индзаги продолжит работу в миланском «Интере». Это подтвердил сам специалист в интервью Фабрицио Романо.

«Я очень счастлив здесь. У нас ещё будет время с руководством обсудить детали моего будущего, отношения у нас великолепные», - приводит журналист слова специалиста.

Добавим, что «Интер» уже почти обеспечил себе «скудетто» по итогам чемпионата Италии. «Нерадзурри» могут взять титул уже через тур, если одержат две победы. Однако ближайший матч у команды с занимающим второе место «Миланом», который может немного отсрочить праздник заклятым соседям, несмотря на то, что разрыв между соперниками составляет 14 очков.