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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги рассказал, когда обсудит новый контракт с руководством «Интера»

15 Апреля 2024 • 16:19 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
22.04 21:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

— Я очень счастлив здесь. Мой контракт мы обсудим в конце сезона. Я уверен, что в переговорах не возникнет никаких проблем, и мы продолжим идти вместе, — приводит слова Индзаги журналист Фабрицио Романо.

По итогам 32 сыгранных матчей «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 83 очка.

Напомним, Индзаги возглавляет миланский клуб с лета 2021 года. Действующий контракт 48-летнего специалиста с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона.

22 апреля «Интер» встретится с «Миланом». Начало дерби запланировано на 21:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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