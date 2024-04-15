Индзаги рассказал, когда обсудит новый контракт с руководством «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

— Я очень счастлив здесь. Мой контракт мы обсудим в конце сезона. Я уверен, что в переговорах не возникнет никаких проблем, и мы продолжим идти вместе, — приводит слова Индзаги журналист Фабрицио Романо.

По итогам 32 сыгранных матчей «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 83 очка.

Напомним, Индзаги возглавляет миланский клуб с лета 2021 года. Действующий контракт 48-летнего специалиста с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона.

22 апреля «Интер» встретится с «Миланом». Начало дерби запланировано на 21:45 по мск.