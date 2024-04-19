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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может заменить Пиоли на португальского тренера

19 Апреля 2024 • 22:45 Комментировать
Лилль
...
Страсбург
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21.04 16:00

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека попал на радары «Милана».

Вероятность скорого ухода Стефано Пиоли с должности рулевого «россонери» значительно возросла после вылета команды из Лиги Европы на стадии 1/4 финала от «Ромы». Как информирует Calciomercato, «Милан» включил в список потенциальных сменщиков Пиоли нового кандидата – Паулу Фонсеку. Действующее соглашение португальца с «Лиллем» истекает по окончании текущего сезона.

Фонсека знаком итальянским любителям футбола по работе с «Ромой», должность в которой он занимал с 2019 по 2021 год. Свой нынешний пост специалист получил летом 2022 года.

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