Маротта: «Предстоящее миланское дерби может стать историческим»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта предвкушает встречу с «Миланом».

Поединок состоится 22 апреля. В случае победы над заклятыми соперниками «нерадзурри» гарантируют себе чемпионство – отрыв составит 18 очков за пять туров до финиша.

«В центре Милана уже сейчас царит атмосфера дерби. Это нормально, ведь речь не о простом матче, а об экстраординарном событии, которое может стать историческим», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Маротты.

Напомним, что «Интер» может стать чемпионом Италии в 20-й раз, что позволит разместить над эмблемой вторую звезду. Своё последнее на данный момент Скудетто команда завоевала в 2021 году.