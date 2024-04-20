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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Предстоящее миланское дерби может стать историческим»

20 Апреля 2024 • 00:18 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
22.04 21:45

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта предвкушает встречу с «Миланом».

Поединок состоится 22 апреля. В случае победы над заклятыми соперниками «нерадзурри» гарантируют себе чемпионство – отрыв составит 18 очков за пять туров до финиша.

«В центре Милана уже сейчас царит атмосфера дерби. Это нормально, ведь речь не о простом матче, а об экстраординарном событии, которое может стать историческим», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Маротты.

Напомним, что «Интер» может стать чемпионом Италии в 20-й раз, что позволит разместить над эмблемой вторую звезду. Своё последнее на данный момент Скудетто команда завоевала в 2021 году.

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