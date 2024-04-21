Де Лаурентис дождётся ответа Конте, прежде чем назначать в «Наполи» другого тренера

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис по-прежнему рассчитывает договориться с Антонио Конте.

Назначение экс-наставника «Интера» и «Ювентуса» давно является приоритетной целью главы неаполитанского клуба. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Николо Скиры, де Лаурентис не станет заключать договор с другими тренерами, пока не получит окончательный ответ от Конте. «План Б» – Стефано Пиоли, уже выразивший готовность возглавить «партенопейцев» по окончании сезона.

Антонио Конте покинул «Тоттенхэм» в марте прошлого года – с тех пор специалист остаётся без тренерской работы. Стефано Пиоли связан контрактом с «Миланом», но вряд ли останется в клубе летом – боссы «россонери» намерены сменить рулевого.