Директор «Интера» объявил о двух приобретениях клуба

Миланский «Интер» в межсезонье пополнится двумя футболистами, заявил спортивный директор клуба Пьеро Аусилио.

«Мы уже почти завершили две сделки. Мехди Тареми присоединится к нам в качестве свободного агента из «Порту», а из «Наполи» перейдёт Пётр Зелиньски», - передаёт слова функционера Фабрицио Романо.

Накануне «Интер» досрочно оформил «скудетто», обыграв «Милан». Этот титул стал 20-м в истории клуба.

В сезоне-2023/2024 Тареми провёл 30 матчей за «Порту» во всех клубных турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Контракт иранца с клубом заканчивается 30 июня, после чего футболист становится свободным агентом.

Поляку Зелиньски 29 лет, и в 35 матчах текущего сезона он отличился четыре раза и ещё три - ассистировал партнёрам.