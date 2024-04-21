«Милан» пытался перехватить тренера у «Ювентуса», но не смог

«Милан» проявлял интерес к главному тренеру «Болоньи» Тьяго Мотте.

41-летний специалист проделывает впечатляющую работу у руля «Болоньи», а истекающий контракт делает его кандидатуру ещё более привлекательной для других клубов. В борьбе за Мотту сейчас лидирует «Ювентус», ведущий поиски замены Массимилиано Аллегри. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, «старая синьора» всё ближе к договорённости с итальянцем бразильского происхождения.

В приглашении Тьяго Мотты также был заинтересован «Милан», однако переговоры так и не состоялись, поскольку руководству «россонери» сообщили о связях наставника с «Ювентусом».

Напомним, что «Милан», судя по всему, скоро расстанется со Стефано Пиоли.