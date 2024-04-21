Президент «Интера» рассказал о будущем Индзаги в команде

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан подтвердил, что Симоне Индзаги продолжит тренировать команду и подпишет с клубом новый контракт.

«Нет никаких сомнений в том, что мы продолжим сотрудничество. Он - блестящий тренер и является ключевой фигурой нашего проекта», - приводит слова руководителя Sky Sports.

Напомним, «Интер» практически обеспечил себе чемпионский титул в Серии А в текущем сезоне. За шесть туров до окончания первенства его преимущество над идущим вторым «Миланом» составляет 14 очков.

В сезоне-2022/2023 «нерадзурри» под руководством Индзаги добрались до финала Лиги чемпионов, в котором уступили «Манчестер Сити» (0:1).