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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Интера» рассказал о будущем Индзаги в команде

21 Апреля 2024 • 13:22 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
1 3.85 X 3.65 2 1.93
22.04 21:45

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан подтвердил, что Симоне Индзаги продолжит тренировать команду и подпишет с клубом новый контракт.

«Нет никаких сомнений в том, что мы продолжим сотрудничество. Он - блестящий тренер и является ключевой фигурой нашего проекта», - приводит слова руководителя Sky Sports.

Напомним, «Интер» практически обеспечил себе чемпионский титул в Серии А в текущем сезоне. За шесть туров до окончания первенства его преимущество над идущим вторым «Миланом» составляет 14 очков.

В сезоне-2022/2023 «нерадзурри» под руководством Индзаги добрались до финала Лиги чемпионов, в котором уступили «Манчестер Сити» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
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