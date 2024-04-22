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Чемпионат Италии. Серия А

​Альбертини: «Милан» должен обыгрывать «Интер»

22 Апреля 2024 • 00:17 Комментировать
Милан
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Интер Милан
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Через 20 ч. 4 мин.

В Италии готовятся в центральному матчу очередного тура, «Интер» сыграет с «Миланом» и в случае победы может досрочно стать чемпионом страны. Между тем бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини призывает «россонери» не допустить такого исхода и обыграть соперника.

- Если «Милан» проиграет, то я буду вынужден выключить телефон на неделю, мои друзья-«интериста» не дадут мне покоя. Шутки в сторону, конечно, но побеждать в этом матче надо, нельзя допустить, чтобы «Интер» взял Скудетто именно в этом матче, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.  

В первом круге «Интер» уничтожил «Милан» со счётом 5:1.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Деметрио Альбертини

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