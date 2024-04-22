​Альбертини: «Милан» должен обыгрывать «Интер»

В Италии готовятся в центральному матчу очередного тура, «Интер» сыграет с «Миланом» и в случае победы может досрочно стать чемпионом страны. Между тем бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини призывает «россонери» не допустить такого исхода и обыграть соперника.

- Если «Милан» проиграет, то я буду вынужден выключить телефон на неделю, мои друзья-«интериста» не дадут мне покоя. Шутки в сторону, конечно, но побеждать в этом матче надо, нельзя допустить, чтобы «Интер» взял Скудетто именно в этом матче, - цитирует слова Альбертини pianetamilan.it.

В первом круге «Интер» уничтожил «Милан» со счётом 5:1.