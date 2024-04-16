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«Милан» принял решение по будущему капитана Калабрии

16 Апреля 2024 • 22:24 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
22.04 21:45

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия уже скоро может получить предложение по новому контракту.

Действующий контракт 27-летнего футболиста рассчитан до середины 2025 года, поэтому в СМИ появлялась информация о возможном уходе итальянца в предстоящее трансферное окно. Согласно сведениям журналиста Маттео Моретто, в «Милане» хотели бы сохранить капитана: руководство клуба уже проинформировало агентов игрока о намерении продолжить сотрудничество, хотя официальные переговоры пока не ведутся. Сам латераль также хотел бы заключить новое соглашение.

Давиде Калабрия выступает за «Милан» на протяжении всей карьеры. В его активе 255 матчей за «россонери» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия

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