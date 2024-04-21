Хави попал в шорт-лист итальянского топ-клуба

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес может продолжить работу в Серии А.

Испанец покинет свой текущий пост после завершения сезона. Согласно отчёту инсайдера Джанлуки ди Марцио, на специалиста претендует «Милан», планирующий уволить Стефано Пиоли. Основным кандидатом для «россонери» остаётся Хулен Лопетеги, которого также готов пригласить «Вест Хэм». Хави – один из альтернативных вариантов для «Милана», докладывает источник. Также в списке итальянского гранда фигурируют Рубен Аморим («Спортинг» Лиссабон), Сержиу Консейсау («Порту»), Томас Тухель («Бавария», уходит по окончании сезона) и Унаи Эмери («Астон Вилла»).

На днях в СМИ появились известия об интересе к Хави со стороны амстердамского «Аякса».