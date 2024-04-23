Пиоли уволят с поста наставника «Милана»

Стефано Пиоли покинет пост главного тренера «Милана» по окончании текущего сезона.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, такое решение руководство «россонери» приняло после поражения команды в миланском дерби накануне. Напомним, что «Милан» уступил со счётом 1:2, но сохранил вторую строчку в турнирной таблице. Однако ситуация усугубилась тем, что именно по итогам этого поединка «Интер» официально оформил чемпионский титул.

Под руководством Пиоли «Милан» впервые за десять лет выиграл «скудетто» в сезоне-2021/2022, а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, в котором уступил всё тому же «Интеру».

Недавно команда выбыла из Лиги Европы, проиграв в 1/4 финала «Роме».