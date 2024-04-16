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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» прекратил переговоры с Конте

16 Апреля 2024 • 08:58 Комментировать (1)
Милан
...
Интер Милан
22.04 21:45

С большой долей вероятности Антонио Конте не станет преемником Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

Об этом сообщил журналист SortItalia Микеле Крисцитьелло, который отметил, что сам специалист мечтал поработать в клубе. Ему нравится город, а также он чувствовал поддержку в лице легенды футбола и старшего советника компании-владельца клуба RedBird Златана Ибрагимовича, однако в конечном счёте руководство «россонери» свернуло переговоры по своей инициативе.

За шесть туров до окончания чемпионата Италии «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице, на шесть очков опережая «Ювентус». Догнать лидирующий «Интер» уже вряд ли удастся, разрыв составляет 14 баллов. Уже через тур команда Симоне Индзаги может досрочно оформить чемпионский титул.

В ближайшем туре две миланские команды сыграют между собой.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (1) Все комментарии
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16 Апреля 2024 в 09:20
Конте единственный, кто мог бы заменить Пиоли, но мне кажется, что Пиоли еще не сказал своего последнего слова в Милане!
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