«Милан» прекратил переговоры с Конте

С большой долей вероятности Антонио Конте не станет преемником Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана».

Об этом сообщил журналист SortItalia Микеле Крисцитьелло, который отметил, что сам специалист мечтал поработать в клубе. Ему нравится город, а также он чувствовал поддержку в лице легенды футбола и старшего советника компании-владельца клуба RedBird Златана Ибрагимовича, однако в конечном счёте руководство «россонери» свернуло переговоры по своей инициативе.

За шесть туров до окончания чемпионата Италии «Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице, на шесть очков опережая «Ювентус». Догнать лидирующий «Интер» уже вряд ли удастся, разрыв составляет 14 баллов. Уже через тур команда Симоне Индзаги может досрочно оформить чемпионский титул.

В ближайшем туре две миланские команды сыграют между собой.