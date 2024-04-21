Пиоли отказался обсуждать своё будущее в «Милане»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отказался обсуждать с журналистами своё будущее в клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Мы будем разговаривать об этом с руководством по окончании сезона. До этого момента я не дам никаких комментариев», - приводит инсайдер слова специалиста.

Напомним, при Пиоли «Милан» выиграл «скудетто» в сезоне-2021/2022. Во многом этому поспособствовал Златан Ибрагимович, вернувший в стан «россонери», чтобы завершить там карьеру.

Кроме того, тренер выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023, в котором уступил в миланском дерби «Интеру». Сейчас «Милан» идёт вторым в турнирной таблице, отставая от своих земляков на 14 очков. В ближайшем туре итальянского первенства соперники сыграют между собой.