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Чемпионат Италии. Серия А

Два игрока «Интера» потребовали подарки от президента в прямом эфире

23 Апреля 2024 • 16:47 Комментировать
Милан
1:2
Интер Милан

Президент «Интера» Стивен Чжан поучаствовал в прямом эфире в одной из социальных сетей. В ходе эфира Чжан общался с двумя футболистами – с полузащитником Хаканом Чалханоглу и нападающим Маркусом Тюрамом. Оба игрока переходили в стан «нерадзурри» как свободные агенты. В ходе эфира с обилием шуток и улыбок футболисты потребовали от президента подарки.

Тюрам: «Президент, вы купили нас за 0 евро!»

Чалханоглу: «Даже чашка кофе стоит дороже, чем мы».

Тюрам: «Мы должны получить подарки».

Чжан: «Я знал, что этот прямой эфир – ошибка».

Напомним, что в понедельник вечером «Интер» оформил 20-й чемпионский титул, обыграв «Милан».

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