Дзанетти: «Симоне Индзаги невероятен»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высоко ценит Симоне Индзаги, который возглавил клуб в 2021 году и привёл его к победе в чемпионате Италии. Она была оформлена после победы в миланском дерби со счётом 2:1. Дзанетти не жалеет громких слов в адрес Симоне Индзаги:

- Он невероятен, как человек, так и как специалист, который удержал и заставил работать эту группу игроков. Вместе с ними он вписал важнейшую главу в истории клуба. Все поклонники клуба благодарны ему, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

В предыдущий раз «Интер» становился чемпионом аккурат перед приходом Симоне Индзаги - в 2021 году.