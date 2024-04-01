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Пиоли: «Не думаю, что отставание в 14 очков от «Интера» отражает реальность»

01 Апреля 2024 • 16:05 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
22.04 21:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает несправедливым отставание в 14 очков от «Интера» в турнирной таблице Серии А.

«Не думаю, что отставание в 14 очков от «Интера» отражает реальность. Мы не настолько хуже соперника. Разница в том, что в ноябре и декабре «Интер» стабильно добывал очки, тогда как мы допустили много осечек. Мы не смогли обыграть «Лечче», «Наполи», «Удинезе» и «Ювентус», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Сейчас «Интер» опережает «Милан» на 11 очков в чемпионской гонке Серии А, но если команда Симоне Индзаги обыграет сегодня «Эмполи», отрыв вновь увеличится до 14 пунктов.

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