«Милан» проиграл дерби «Интеру» в шестой раз подряд

В Италии завершилось миланское дерби, которое определило нового чемпиона страны. Им после победы со счётом 2:1 стал «Интер», лишивший «россонери» даже математических шансов на то, чтобы догнать «нерадзурри».

Любопытно, что это уже шестое миланское дерби подряд, в котором «Милан» проигрывает «Интеру». Последний раз, когда «красно-чёрные» не проигрывали принципиальному сопернику, был аж в позапрошлом году – 3 сентября 2022 года. Тогда «Милан» одержал победу со счётом 3:2.

С тех пор команды играли шесть раз – три раза в Серии А, два раза в Лиге чемпионов УЕФА и один раз в Суперкубке Италии. И каждый раз «Интер» побеждал в основное время.

У «Интера» скудетто и вторая звезда